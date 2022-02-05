المنفي يبحث مع الوفد المغربي في أديس أبابا المصالحة والانتخابات

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الجمعة، بمقر إقامته بأديس أبابا، رئيس مع الوفد المغربي وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، و المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على زخم الانتخابات، لتحقيق إرادة الليبيين في هذا الاستحقاق الوطني.

وبحسب صفحة الرئاسي على فيسبوك يأتي اللقاء في إطار التشاور حول المواضيع المشتركة المطروحة على أجندة القمة. والتباحث حول عضوية دول إقليم الشمال في هيئة رئاسة مكتب الاتحاد الإفريقي 2022 م.

كما استعرض اللقاء عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأشاد المنفي بدور المملكة المغربية في إنجاح الحوار السياسي الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. والعمل على دعم الاستقرار في ليبيا.

بدوره أكد رئيس الوفد المغربي، حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية. من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة بمشاركة جميع الليبيين.

ومثل الوفد المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وكان اللقاء على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا.

وفي سياق متصل وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

في حين تأتي زيارة المنفي. للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا على مدار يومين.

ويُشارك رئيس المجلس في هذه القمة مع عدد كبير من الرؤساء، والقادة، ورؤساء حكومات البلدان الأفريقية.

في حين تناقش القمة تعزيز الجهود القارية المشتركة، لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة، وأمن، الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.