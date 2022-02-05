حسني بي: علينا تقوية الدينار بنسبة ‎%‎20 بدلاً من زيادة مرتبات الموظفين

حذر رجل الأعمال حسني بي، من أن مقترح الحكومة بعمل جدول مرتبات موحد بمخصصات 60 مليار دينار سنوياً لنحو 2.3 مليون موظف، يهدد 1.5 مليون متعطل عن العمل بزيادة في التضخم.

حسني بي وفي منشور له على فيسبوك: قال “جدول مرتبات موحد/مقترح من الحكومة يقدر ب 60 مليار دينار سنويا و لعدد 2.3 مليون موظف حكومي.. السؤال هنا ما تأثيره على زيادة الأسعار على 1.5 مليون ليبي باطلين عن العمل؟”.

وتابع قائلًا: “ماذا لم يقوى الدينار 20% (3.650) حتى ترجع الفائدة إلى 7 مليون ليبي بدلاً انهيار قيمة الدينار؟” وفق تعبيره.