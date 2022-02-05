مرتضى قرنفل: 2.5 مليار دولار حجم الصادرات التركية إلى ليبيا العام الماضي

أكد رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي، مرتضى قرنفل، ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا خلال العام الماضي 2021 إلى 64.9 في المائة.

وذكر «قرنفل»، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «الأناضول» التركية: «ارتفع إجمالي صادراتنا إلى ليبيا بنسبة 64.9 في المائة خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المنطقة مليارين و443 مليون دولار».

واستطرد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي قائلا: «وأنا واثق من أن هذه القيمة سوف تزداد بسرعة كبيرة»، مستطردا «الصين تحتل المرتبة الأولى على قائمة الدول المصدّرة إلى شرق ليبيا إلا أن استيراد البضائع من الصين يعاني من بعض المشاكل في مقدمتها زيادة أسعار الشحن والمشاكل في سلسلة التوريد».

وزاد موضحًا: “لذلك فإن الحصول على البضائع والمنتجات من منطقة قريبة مثل تركيا سيساهم في تطوير ليبيا ويقلل من تكاليف الاستيراد”.

وأشار قرنفل إلى أن الجانب التركي عبّر عن رغبته أيضًا في بدء رحلات جوية مباشرة بين تركيا وشرق ليبيا.