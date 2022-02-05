وزارة الداخلية: ضبط 40 كيلو من مخدر الحشيش على شاطئ البحر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط 40 كيلو جرام من مخدر الحشيش عثر عليه على شاطئ البحر.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بناء على تعليمات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بتمشيط منطقة الساحل الجبل الأخضر وبالتعاون مع مديرية أمن الساحل، تم ضبط 40 كيلو جرام من مخدر الحشيش عثر عليها على شاطئ البحر وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتصرف والاختصاص.