ليبيا نائب ثاني في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2022

العنوان-أديس أبابا

انتخبت دولة ليبيا لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك خلال الدورة الـ 35 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا، بحسب بيان الخارجية الليبية.

وافتتحت قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ (35) أعمالها في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا اليوم السبت.

وقد أعلن عن تشكيل هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2022 برئاسة جمهورية السنغال، عن إقليم الغرب، والنائب الأول إقليم الشرق، والمشاورات مازالت جارية بين دول الإقليم بالخصوص، والنائب الثاني دولة ليبيا عن إقليم الشمال، والنائب الثالث جمهورية أنجولا عن إقليم الجنوب، والمقرر جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إقليم الوسط.