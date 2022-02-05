توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على غالبية مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و24 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 و23 درجة مئوية ولا تتجاوز 15 درجة على الجبل الأخضر.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة، صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بداية من يوم الغد.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو، تكون السماء صافية، الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 و 20 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بداية من يوم الغد

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