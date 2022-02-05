البيوضي: المسار السلمي الوحيد هو الاحتكام لإرادة الليبيين

قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، إنه قبيل جلسات مجلس النواب في طبرق لاختيار حكومة موازية، هناك كثير من المستجدات على الساحة السياسية وسيكون واضحا بما لا يدع مجال للشك أن الوعود الزائفة ليست ممكنة التحقيق، وأن المسار السلمي الوحيد هو الإحتكام لإرادة الليبيين.

أضاف في تدوينة على فيسبوك أن الإستمرار في نهج الصفقات سيؤدي لانقسام وطني حاد، أما الصدامات المسلحة فستصبح متنقلة وتأخذ بعدا مغايرا عما عرفناه خلال السنوات الماضية، فآن الأوان لأن يحتكم الجميع لصوت العقل والحكمة، وأن نعود موحدين لمسار سلمي ينجز الإستحقاقات الوطنية، ونجدد شرعيات الأجسام السياسية في ليبيا.