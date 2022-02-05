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الداخلية: مواطن يعثر على 3300 قرص مخدر في أبواب سيارته بزليتن

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط 3300 قرص مخدررات في زليتن وجدها مواطن داخل أبواب سيارته التي اشتراها منذ شهر تقريبا.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بوقع “فيسبوك” ضبط 3300 قرص مخدر نوع “الاكستا” “الفرعون” وذلك بعد إحضارها من قبل أحد المواطنين لمركز شرطة الجمعة بمديرية أمن زليتن.

وأفاد المواطن أنه وجد أقراص المخدرات داخل أبواب مركبته الآلية نوع بي إم دبليو استيراد  عندما كان يقوم بتصليح زجاجها بسبب الامطار، بعد أن قام بشراءها منذ شهر تقريباً.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وأحيلت لنيابة المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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