بوقعيقيص: تم ضرب عرض الحائط بكل نصوص اتفاق الصخيرات بما فيها المواعيد

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن اتفاق الصخيرات أنتج حكومة السراج والتي خالفت كل معايير الحوكمة وتم ضرب عرض الحائط بكل نصوصه الأخرى بما فيها المواعيد التي من المفروض أنها دستورية ملزمة.

بوقعيقيص اعتبرت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه كذلك تم ضرب عرض الحائط بالآلية الواردة فيه لفض النزاعات بين المجالس المنبثقة عنه وأيضا تم تجاهل آلية تفسير نصوصه عند الخلاف ولكن يتم التمسك بما ورد فيه بخصوص مجلس الدولة الذي جعلوه قميص عثمان ينشرونه كلما أرادوا الخلاف والعرقلة بحسب قولها.

وتابعت”انتقائية ممجوجة اتفاق الصخيرات بعد خارطة طريق جنيف أصبح من الماضي ولا يعدو كونه مرجعية ضبابية لاتصلح لشيء وعلى مجلس النواب تجاوزه وعلى المجتمع الدولي الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية تنفيذا للمبادئ الحاكمة في اتفاق الصخيرات وليده المشوه المشؤوم”.

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