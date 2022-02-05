في خطوة استباقية.. النويري يدعو عددًا من النواب لاجتماع تنسيقي

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بعض أعضاء المجلس الموجودين في العاصمة طرابلس لعقد اجتماع؛ بهدف تنسيق الجهود بشأن الاستحقاقات القادمة، وخلق حالة من التوافق حول خريطة طريق لإنقاذ الوطن بإرادة محلية.

واتهم بعض النواب، في تصريحات لهم، النويري بأنه يسعى إلى تعميق حالة الانقسام داخل المجلس الذي يعد في حالة انعقاد دائم، خاصةً في ظل استعداداته لعقد جلسة رسمية لاختيار رئيس وزراء جديد خلفًا لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وكان أحمد معيتيق وفتحي باشا آغا ومروان عميش قد تقدموا بأوراق ترشحهم لشغل منصب رئيس الحكومة خلفًا للدبيبة إلى مقرر مجلس النواب؛ تمهيدًا لاختيار رئيس حكومة جديد في الجلسة المزمع عقدها في الثامن من فبراير الجاري.

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