المغرب تتنازل لليبيا عن عضوية مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الرئاسي، اليوم السبت، أن المغرب وافقت على الانسحاب لصالح ليبيا في الترشح لعضوية هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقال المجلس إن ذلك التوافق جاء بعد لقاء رئيسه، محمد المنفي، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة. على هامش القمة السنوية للاتحاد الأفريقي التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأشار المجلس إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار تبادل الدعم والعلاقات المتميزة بين ليبيا والمغرب.

ووصل المنفي إلى العاصمة الإثيوبية أمس الجمعة للمشاركة في جلسات القمة التي تعقد على مدار يومين.