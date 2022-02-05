الرئيس المصري ونظيره الصيني يبحثان مستجدات الأزمة الليبية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مع نظيره الصيني شي جين بينج، في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين، لبحث آخر مستجدات وتطورات الأزمة الليبية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية.

وأضاف أن الرئيسان بحثا أيضًا ملف سد النهضة، وكذلك مستجدات القضية الفلسطينية والأزمات في كلٍ من وسوريا واليمن، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائي وفى إطار المنظمات والمحافل الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون المتبادل فى مجال مكافحة الإرهاب.