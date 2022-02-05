أعلنت وزارة الخارجية عن انتخاب ليبيا لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال الدورة الـ 35 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي التي تنعقد يومي 5 و6 فبراير 2022.

وافتتحت قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ (35) أعمالها في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا اليوم الموافق 5 فبراير الجاري، وقد أعلن عن تشكيل هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2022 برئاسة جمهورية السنغال، عن إقليم الغرب، والنائب الأول إقليم الشرق، ولا تزال المشاورات جارية بين دول الإقليم بالخصوص.

واختير النائب الثاني دولة ليبيا عن إقليم الشمال، والنائب الثالث جمهورية أنجولا عن إقليم الجنوب، والمقرر جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إقليم الوسط.