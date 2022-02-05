السيسي يبحث مع نظيره الصيني الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2022

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مظيره الصيني “شي جين بينج“ عددا من الموضوعات بينها الأزمة الليبية.

وبين المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في بكين تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات ملف سد النهضة، وكذلك مستجدات القضية الفلسطينية والأزمات في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائي وفى إطار المنظمات والمحافل الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون المتبادل فى مجال مكافحة الإرهاب.