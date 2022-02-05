بلديات المنطقة الغربية والجبل تتسلّم مخصصاتها من “فايزر”

تسلمت مناطق الجبل، اليوم السبت، مخصصاتها من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، حيث تسلمت كلٌّ من ظاهر الجبل، الرياينة، الزنتان العوينية، كاباو، الحرابة، باطن الجبل، الرحيبات، الرجبان، جادو، مزدة، الشويرف، غريان، وشرقاً بلديات ترهونة، مسلاته، بني وليد، مخصصاتها من اللقاح.

وأكد مدير إدارة المخازن والتوزيع بالجهاز، عبد العزيز الشمام، أن التنسيق يجري حاليًا لمنح اللقاح لبلديات كل من زلطن ، الزاوية الجنوب ، ككلة ، الأصابعة ،غدامس ،درج ،نالوت، القره بوللي ،قصر خيار، مشيدًا بالجهود التي بذلها قسما الحركة و الشؤون الإدارية فرع المنطقة الغربية بتخصيص سيارات لنقل اللقاح للمناطق المذكورة.

وكانت مراكز منح الطعوم التابعة لفرع الغربية ببلديات كل من جنزور، الماية، الجفارة، الزاوية المركز، الزاوية الغرب، صرمان، صبراته، العجيلات، رقدالين، الجميل، زوارة، قد تسلمت، يوم الخميس الماضي، مخصصاتها من اللقاح، في حين تسلّم فرع جازان خلال اليومين الماضيين مخصصاته ليغطي المنطقة الجنوبية بالكامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية