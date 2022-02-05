الجدال: أين قوة وعصا المجلس الرئاسي إذا كان يملك إعلان حالة الطواريء؟  

سخر المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، من الأنباء بشأن عزم المجلس الرئاسي إعلان حالة الطواريء وحل مجلس النواب والدولة، وقال: “يحكى أن في زمن السقوط، أعلن إن المجلس الرئاسي سيعلن حالة الطوارئ، لكن أين القوة والعصا التي تحت يده ليفرض بها الطوارئ ؟ وإلا تكذب ؟”.

أضاف على حسابه بفيسبوك: “قالوا السفير الأمريكي طلب مقابلة فتحي باشاغا في تونس، طبعا الأمريكان عرفوها اترضع، سبقوا، عادتهم الأمريكان والأمم المتحدة واحد، زمان ستيفاني كانت قائم بالأعمال في السفارة تحولت إلى مساعد في البعثة”.