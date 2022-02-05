اختيار ليبيا لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي

انتخبت ليبيا لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال الدورة الـ 35 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي التي تنطلق أعمالها اليوم وتستمر إلى يوم الغد.

وأُعلن خلال افتتاح الدورة الـ 35 لقمة الاتحاد الأفريقي، بمقر الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عن تشكيل هيئة مكتب رئاسة الاتحاد برئاسة دولة السنغال عن إقليم الغرب والنائب الأول عن إقليم الشرق، فيما اختيرت ليبيا لمنصب النائب الثاني عن إقليم الشمال، بينما انتخبت الكونغو الديمقراطية عن إقليم الوسط.

جديرٌ بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يمثل ليبيا في أعمال هذه الدورة، والتي تتركز حول موضوعات الأمن الإقليمي وإنهاء الصراعات المسلحة في مناطق مختلفة من القارة الأفريقية.

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