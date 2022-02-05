الفكحال: خارطة الطريق المقترحة من مجلس النواب ستطيل عمر الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2022

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية د. اكرم الفكحال أن خارطة الطريق المقترحة من مجلس النواب ستطيل عمر الأزمة الليبية مشددا على رفضه تغيير الحكومة دون إجراء تعديل دستوري متفق عليه.

وقال الفكحال في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه لا يخفىَ على أحد أن تأجيل إجراء الانتخابات الليبية يعد تحديا مقيتا جديدا لليبيين بعد أكثر من عشرة أعوام مبينا أن هذا التأجيل قد يهدد عملية الانتقال السياسي برمتها والذي سيفتح سيناريوهات مختلفة بمستويات متفاوتة من الخطورة.

وأضاف الفكحال أنه يمكن القول إن المسار السياسي في ليبيا مهددا بشكل غير مسبوق منذ الاتفاق على خارطة الطريق الاخيرة.

وأردف الفكحال أن خارطة الطريق المقترحة من مجلس النواب ستطيل عمر الأزمة التي تعيشها ليبيا لفترات أخرى لا نعلم مداها مضيفا أنه بموجب ذلك فإنه يرفض رفضا تاما سعي مجلس النواب لتغيير الحكومة من دون إجراء تعديل دستوري متّفق عليه وانطلاقهم وسعيهم فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قُدُماً نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستورية والتنفيذية والأمنية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

وأعرب الفكحال عن رفضه للسير فقط في أحد المسارات دوناً عن المسارات الأخرى معتبرا أن ذلك يعتبر إجراء أحادي مرفوض.

وطالب الفكحال مجلس النواب باتخاذ موقف تاريخي لصالح الوطن والتعاون بكل الطرق لإنهاء المراحل الانتقالية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات وتوفير وتهيئة بيئة تسمح بالذهاب بأسرع وقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.