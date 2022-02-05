تسجيل 4 إصابات بـ«كورونا» في الجنوب

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، في الجنوب الليبي، أمس الجمعة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبره استقبل 6 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية عينتين منها، فيما تأكدت إصابة 4 حالات، منها امرأتان ورجلان.

ولم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء من الفيروس أمس.

– «الصحة»: 155 حالة مصابة بـ«كورونا» داخل مراكز العزل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد إلى مراكز العزل المنتشرة في مختلف مناطق البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس داخل مراكز العزل بلغ 155 حالة، وإجمالي الحالات في العناية الفائقة 105 حالات.

كما أن الحالات الموجودة بالأقسام وصلت إلى 50 حالة، وإجمالي الوفيات ثماني حالات، حسب الوزارة، التي أشارت كذلك إلى خروج 23 مصابًا من مراكز العزل خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.