ملف سحب المرتزقة يتصدر جدول أعمال قمة أديس أبابا

العنوان-أديس أبابا

تبحث القمة الـ 35 لرؤساء الدول الأفريقية في أديس أبابا، والتي انطلقت في وقت سابق اليوم، عددًا من القضايا العاجلة من بينها ملف آلية سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا والاهتمام بدفع العملية الانتخابية التي تأجلت إلى أجل غير معلوم.

ويشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، التي حملت عنوان “إسكات البنادق في القارة”.

وتُعقد القمة الـ35 للاتحاد الأفريقي هذه المرة حضوريًا بعد دورتين افتراضيتين العامين الماضيين بسبب جائحة “كورونا”.

وتتصدر الأزمة الليبية جدول أعمال القمة علاوة على ملف الانقلابات العسكرية غير المسبوقة في عدة دولة وأزمات السودان والصومال وتشاد ومالي. وهي دول تحضر لعمليات انتخابية.

في المقابل يضم جدول أعمال القمة نقاشًا حول التغييرات غير الدستورية التي يقف خلفها عسكريون في بوركينافاسو وتشاد ومالي والسودان وغينيا.