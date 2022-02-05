المنفي ووزير الخارجية المغربي يبحثان آخر مستجدات العملية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الجمعة، بمقر إقامته بأديس أبابا، رئيس الوفد المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا.

ويأتي اللقاء في إطار التشاور حول المواضيع المشتركة المطروحة على أجندة القمة، والتباحث حول عضوية دول إقليم الشمال في هيئة رئاسة مكتب الاتحاد الإفريقي 2022 م.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، و المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على زخم الانتخابات، لتحقيق إرادة الليبيين في هذا الاستحقاق الوطني، كما استعرض اللقاء عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأشاد المنفي بدور المملكة المغربية في إنجاح الحوار السياسي الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، والعمل على دعم الاستقرار في ليبيا.

بدوره أكد رئيس الوفد المغربي، حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة بمشاركة جميع الليبيين.

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