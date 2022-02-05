مصدر لـ”218″: استئناف عمليات التصدير من منطقة الهلال النفطي

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريح لـ”218″، عن عودة تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي كافة وميناء الزاوية، بعد تحسن حالة الطقس التي أدت إلى توقف الصادرات النفطية منذ يوم الخميس الماضي.

وأضاف المصدر أن عددًا من الناقلات سيصل خلال ساعات إلى مرسى البريقة ناقلة النفط elga؛ لشحن مليون برميل نفط، مشيرًا إلى قرب وصول ناقلة الغاز “غاز كونكورد” من المياه الإقليمية الليبية، في طريقها إلى ميناء شركة مليتة النفطي.

وأشار المصدر ذاته إلى استعداد الفرق الفنية في ميناء غرب البلاد لاستقبال ناقلة النفط “تريبت”، المتوقع وصولها في الساعة السادسة مساء اليوم.

وكان إنتاج ليبيا من النفط الخام قد بلغ قبل أسبوعين 1,250مليون برميل مدفوعًا بزيادة إنتاج حقل الشرارة.

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