المنقوش تلتقي الفقيه لبحث التعاون والأوضاع الداخلية

أجرت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مباحثات ثنائية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، تناولت فيها عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا للعمل من طرابلس.

وأشادت المنقوش خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا باهتمام الاتحاد بالوضع في ليبيا ودعمه لإنجاح جهود استدامة الاستقرار فيها، كما تم التطرق لنتائج زيارة فقيه الأخيرة إلى البلاد ونتائج محادثات مبعوث اللجنة الثلاثية وزير خارجية الكونغو في طرابلس، بالإضافة إلى توظيف الليبيين بالاتحاد وأجهزته المختلفة.

بدوره أكد فقيه على أهمية ليبيا كعضو مؤسس للاتحاد والاستمرار في لعب دور إيجابي خلال المرحلة الحالية، مشددا على دعم كافة الجهود التي تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار والمصالحة.

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