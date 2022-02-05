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جهاز مكافحة المخدرات: ضبط 40 كيلو «حشيش» بشاطئ البحر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، عن تمكن عناصره من ضبط ما يقرب ( 40 كيلو جرام ) من مادة يشتبه فى كونها من مخدر الحشيش.

وذكر جهاز مكافحة المخدرات، في بيان له، أنه ذلك تم بناءً على تعليمات رئيس الجهاز اللواء “عادل عبدالعزيز عمر” بشأن تمشيط الساحل وبتعاون مع مديرية أمن الساحل.

وأضاف أنه تم ضبط المواد المخدرة التي تم العثور عليها في شاطئ البحر، حيث قام مدير أمن الساحل بتسليم الجهاز ما يقرب من 40 كيلو جرام من مادة يشتبه فى كونها من مخدر الحشيش.

وأكد الجهاز أنه تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتصرف والاختصاص.

 

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صحيفة الساعة 24

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