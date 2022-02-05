اللافي يبحث مع مكونات الساحل الغربي الخروقات الأمنية في المنطقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2022

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي، بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، عبد الله اللافي، اليوم السبت بمدينة صبراتة، اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومكونات من بلديات الساحل الغربي، متمثلة في عمداء بلديات، ومديريات الأمن بالمنطقة، بحضور آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع خصص لمناقشة بعض الإشكاليات والخروقات الأمنية التي تعاني منها المنطقة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وفرض الأمن وتطبيق القانون، وهيبة الدولة، كما بحث الاجتماع سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وكافة الظواهر السلبية الأخرى، وضبط الخارجين عن القانون.

واستعرض الاجتماع، إمكانية تنسيق وتوحيد الجهود بين المكونات العسكرية والأمنية والبلدية، واقتراح خطط عملية واضحة لبسط الأمن وحماية المواطنين، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع على أهمية توحيد جهود الجيش الليبي، ومديريات الأمن في كل انحاء ليبيا، وخاصة التي تمتد من مدخل العاصمة الغربي في جنزور، وحتى معبر رأس اجدير، لضبط الأمن وتسهيل حركة المواطنين بين المدن، دون أي عراقيل أمنية.

وأشاد اللافي، بدور مديريات الأمن ورجال الشرطة في تنفيذ العمليات الأمنية، ومعالجة بعض الخروقات التي تتعرض لها بعض المدن في منطقة الساحل الغربي، رغم قلة الإمكانيات، معتبراً أن تشكيل الغرفة الأمنية والعسكرية المشتركة، سيعزز من فرص تحقيق مطالب المواطنين بفرض الأمن في مناطقهم ومدنهم.