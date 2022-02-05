الكبير: رئيس الوزراء ووزير الداخلية عام 2013 هما جزء من أكبر عملية سطو مسلح على أموال المركزي

البرنامج الوثائقي الذي بثته قناة “الجزيرة” القطرية أمس الجمعة ويحمل عنوان “أموال سرت” كشف عن معلومات تتعلق بمجريات التحقيق وبشبكة الأشخاص المتورطين في العملية.

وبدوره اتهم محافظ البنك المركزي الصديق الكبير رئيس الوزراء ووزير الداخلية حينها بعدم القيام بواجبهما في عملية السطو، معتبراً أنهما جزءا من عملية السرقة.

وكشف عن دعوى قضائية رفعها ضدهما لكن رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان نفى ذلك الاتهام، وأكد في تصريحه لبرنامج “المسافة صفر” أنه لم ترفع دعوى قضائية ضدهما، وأنهما بعد العملية أرسلا قوة في محاولة لاقتحام موقع الأموال المسروقة ولكن أعيان المنطقة وأعضاء من المؤتمر الوطني العام طلبوا إيقاف العملية حتى لا تسفك الدماء.

يذكر أن واقعة السطو تعود إلى تاريخ 28 أكتوبر 2013، حيث حملت طائرة خاصة شحنة من الأموال من العاصمة طرابلس مرسلة من مصرف ليبيا المركزي إلى فرعه في مدينة سرت، وبعدما أفرغت الشحنة من الطائرة ووضعت في شاحنة لنقلها إلى فرع المصرف المركزي اُعترضت فور خروجها من قبل مجموعة مسلحة قامت بسرقة الأموال بالكامل وقيمتها 53 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى 12 مليونا و800 ألف دولار، و5 ملايين يورو.