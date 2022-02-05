تونس: إرجاء الحكم على خلية متهمة بتهريب السلاح من ليبيا

أرجأ القضاء التونسي النطق بالحكم في محاكمة خلية متهمة بإدخال شحنات من الأسلحة والمتفجرات إلى تونس انطلاقًا من ليبيا، إلى الـ 25 من مارس القادم.

وتولت محكمة هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم أمس الجمعة، النظر في القضية التي تتهم فيها خلية تخصصت في إدخال أسلحة ومتفجرات بعد تهريبها من ليبيا لاستعمالها فيما بعد في عمليات انتحارية عن طريق الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة.

وذكرت وكالة “تونس أفريقيا للأنباء” أنه تم جلب أربعة متهمين من المنتمين للخلية من السجن إلى هيئة الدائرة الجنائية، تحت حراسة أمنية من قبل الوحدات الأمنية.

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