انخفاض إجباري لإنتاج النفط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تخفيض الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل في اليوم، وتوقيف الصادرات من أكبر الموانئ .

وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب. وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة.

وأوضحت، في بيان لها، تعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة الخاصة ببناء الخزانات وصيانة المتاح ملقية باللائمة على ديوان المحاسبة. الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات، فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية.

تخفيض إجباري

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن شركة الواحة للنفط اضطرت لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا. نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت. وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الإنتاج.

وتابع صنع الله إن عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي حوالي 11 خزانا من أصل 19 خزانا. وأن محدودية الخزانات المتاحة حال دون القدرة على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة. فضلا عن التسربات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الإنتاج وخزانات الشحن.

عقبات قانونية

وأعلنت المؤسسة الوطنية أن القيود غير القانونية التي يفرضها ديوان المحاسبة أطالت زمن تنفيذ المشاريع بصورة اقتصادية وفعالة. مما زاد من هشاشة البنية التحتية وعرقلة مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية. مؤكدة أن رأي إدارة القانون بعدم خضوع عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للمراجعة المسبقة.

واختتمت أنه ما تزال كافة عمليات الشحن في غالبية الموانئ النفطية في خليج سرت متوقفة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وتوقف الملاحة البحرية. وأنه كان يمكن الاستمرار في الإنتاج وعدم اللجوء إلى تخفيضه بيد أن هشاشة البنية التحتية في قطاع النفط حالت دون استمرار الإنتاج بالمعدلات المتاحة.

الموانئ الرئيسية

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، الخميس. توقيف التصدير بشكل مؤقت في 6 موانئ رئيسية (البريقة، الزويتينة، راس لانوف، الزاوية، مليتة ، السدرة). بسبب سوء الأحوال الجوية على طول الساحل الليبي.

وتشهد ليبيا وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية تقلبات على مناطق الشمال الشرقي لتحرك المنخفض الجوي ناحية هذه المناطق. مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى (50)كم/س مع سقوط أمطار رعدية مع سقوط حبات البرد (التبروري).

ومنذ إعادة ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط 17 سبتمبر 2020 تحقق البلاد معدلات إنتاج إيرادات قياسية من بيع النفط والغاز. والتي بلغت 4.321 مليار دولارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.