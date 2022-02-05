الشعاب: باشاغا ومعيتيق أبرز المتقدمين لخلافة الدبيبة حتى الآن

قال عضو مجلس النواب بالخير الشعاب، إن المجلس لايزال يستقبل ملفات المترشحين للحكومة الجديدة، وأبرز الأسماء المترشحة “فتحي باشاغا وأحمد معيتيق وخالد البيباص ومحمد المنتصر وبعيو”.

وأضاف بالخير في تصريحات صحفية أن “هناك شخصيات أخرى لا تزال تبحث عن تزكيات؛ لتقدم ملفاتها، و الاجتماع الذي دعا إليه النائب الأول فوزي النويري غدا في طرابلس غير رسمي، وهو اجتماع تشاوري فقط”.

واختتم عضو مجلس النواب: “المترشحون للرئاسة سيكونون حاضرين جلسة الاثنين في طبرق؛ لتقديم رؤيتهم وبرامجهم أمام النواب”.