الدريجة: يمكن لليبيا تصدير الكهرباء إلى أوروبا إذا استخدمت الطاقة الشمسية

اقترح الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار محسن الدريجة، أن تقوم ليبيا بإنتاج وتصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية عبر المتوسط لأوروبا.

وقال «الدريجة»، في تدوينة عبر فيسبوك: «ليبيا لديها مصدر واحد للنقود الأجنبية الضرورية لتوريد تقريباً كل شئ وهو النفط والغاز».

واضاف «ليبيا تستخدم النفط والغاز لتوليد الكهرباء بعد توريد محطات تعمل بالنفط والغاز وتورد الديزل لحرقة في المحطات ايضاً. اذا اتجهت ليبيا للطاقة الشمسية بامكانها توريد أو تصنيع معدات الطاقة الشمسية والرياح، ثم استخدام الشمس والرياح لتوليد الكهرباء بدل النفط والغاز والديزل».

وأوضح أنه بذلك يمكن لليبيا الحصول على نقود أجنبية اضافية من تصدير النفط والغاز بدل حرقه، كما يمكنها تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية عبر المتوسط لاوروبا التي تحتاج لمئات اضعاف ما نحتاجه من الكهرباء.