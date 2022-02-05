عبد العزيز: يوم 17 فبراير سيكون يوم الاعتصام الكبير ضد الرعاع الموجودون في السلطة منذ 7 سنوات

ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على ضرورة اعادة ترتيب منظومة القيم ويجب أن تكون هناك وزارة تسمى “صيانة منظومة القيم“.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هناك من يهدف للفتنة في المنطقة الغربية بعد فشلهم عسكرياً بحسب قوله.

وتابع: “بتاريخ 15 فبراير كل مكاتب تيار يا بلادي سيخرجون مظاهرة لإيصال صوت الشعب امام البعثة حتى يبدأ يوم 17 فبراير الاعتصام الكبير”.

كما أضاف: “لأول مرة اقول هذه المعلومة عقيلة صالح أرسل للدبيبة قال له اخرج وأعلن للشعب انك لن تترشح للانتخابات القادمة ونعطيك سنتين ولكن الدبيبة رفض هذا” وفقاً لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

هناك بعض الجهلة جالسين ولا يعرفوا يفكوا الخط يتكلمون عن الصادق الغرياني وحمزة بوفارس ويقولون عنهم اخوان مسلمين ويتكلمون عن ناس اشراف وكرماء وعائلات اولادهم وبناتهم محترمين تجد واحد لا يساوي شيء يتكلمون فيهم! منظومة القيم يجب أن يعاد ترتيبها وتراجع ويجب أن تكون هناك وزارة تسمى “صيانة منظومة القيم”.

عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي يتكلم على الناس ويصنفهم وقد قال عن العمليات السرية والقتل والاغتيالات وعمليات العبوات الناسفة يريد ان يفعلها في طرابلس! هذا للآن لم تصدر بحقه مذكرة قبض بالتالي الهبود انتشروا، هذا يقرر مصيرنا! ويفصل حياتنا وقال غصباً عنكم باشاغا يحكم! الغرض ضرب المنطقة الغربية ومصراته ببعضها. مستحيل أن يكون معهم في نفس الخط إلا من هم نفس التربية، هدفهم الفتنة في المنطقة الغربية لأنهم فشلوا عسكرياً، لا نستطيع ان نقهرهم إلا بالخروج للشارع، يوم 15 كل مكاتب تيار يا بلادي سيخرجون مظاهرة لايصال صوت الشعب امام البعثة حتى يبدأ يوم 17 فبراير الاعتصام الكبير.

أهل طرابلس والمنطقة الغربية عار ألا تكونوا موجودين واطلب من الحرائر والاحرار أن يخرجوا للميادين للقول الكلمة الفصل ضد هؤلاء الرعاع الذي لهم 7 سنوات في السلطة. وتحاكم حكومة انت لم تأتي بها ومن أتى بها جنيف لا تستطيع ان تنحوهم والوزراء انتم من اتيتم بهم واعطيتموهم الثقة، اليوم لأن الدبيبة لم يقبل أن يعطيكم الميزانيات والفلوس ويصرف دون ارقام وطنية!.

طريق مرادة العقيلة يخدموا فيها هل هي بالقمر أم بن وليد؟ كذلك محطة طبرق وجامعة بنغازي! هذا لا يهمهم حفتر أرسل للدبيبة وربما التقى ببعض مستشاري الدبيبة قال اصرف لنا مليارين! قال تحت أي بند؟ إذا تصرفهم انسى مجلس الدواب. وصل الطغيان إلى هنا! الدبيبة قال له ان هناك قانوني مالي للدولة تحت أي بند يتم صرفهم؟.

لهم 7 سنوات يقولون هذه الحكومة الجاثمة على قلوب الليبين! وهي لم تشن حرب واستبدلت خيم العزاء بالافراح وبدأت الناس تجري على منظومة الافراح، الطرق رأينا كيف أصبحت ومحطات الكهرباء تعمل. هؤلاء يتكلموا باسم الليبين ويظنون ان الكلمات التي يرصونها يضحكون بها على الليبيين! الليبيين مقتنعين ان هؤلاء يجب ازاحتهم بالحذاء. الحكومة لا تهمني لكن انتم من تسببتم بالحروب والدمار وحكومة الثني بجانبكم خمس سنوات تسرق وتنهب ولم تقولوا شيء!.

موظف في ديوان المحاسبة اختطفوه جماعة الداخلية لأنه سيراجع حسابات وزارة الداخلية من يؤيدون باشاغا ومن يكتبون عنه في الفيسبوك حزب خرجوا منه واخذوا البنغلاديش معهم! سرقوا كل شيء وأنا شاهد عيان والبريد الالكتروني لدي. واليوم يقيمون الناس ويتكلمون عنهم! الدبيبة لا أعرفه لكنه لديه قيم ومبادئ حكومة تخدم ونراها بأعيننا والفاسدين من الوزراء موقفيهم، ما دخل الحكومة في الانتخابات؟ هل لم تصرف للمفوضية الميزانية؟ أنتم لا تريدون الانتخابات لانكم تريدون الاستمرار وعندما خرج الدبيبة ترشح للرئاسة كل الناس تريده لذلك تم افشال الانتخابات.

لأول مرة اقول هذه المعلومة عقيلة صالح ارسل للدبيبة قال له اخرج وأعلن للشعب انك لن تترشح للانتخابات القادمة ونعطيك سنتين وردوها علي يا جماعة باشاغا وجماعة عقيلة ولكن الدبيبة رفض هذا، هذه فبراير نعيش زمن الحرية ونتكلم واشهد الله على ما أقول، نعرف الاسرار الدقيقة لكن ليس كل ما نعرفه يقال.

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