تفاصيل لقائه بالمشير خليفة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل”. بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي.

ويأتي هذا اللقاء بعد تعثر إجراء الانتخابات والكشف عن مرحلة انتقالية قد تصل لـ “16” شهرًا.

وكشف سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل عن بعض تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وقال الدبلوماسي الأوروبي، في تغريدات نشرها اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، إنه التقى المشير حفتر، لمناقشة الأحداث الجارية والوضع الأمني وانسحاب القوات الأجنبية.

1/2 Met with General Haftar in #Benghazi to discuss current events, security situation and withdrawal of foreign forces. Focused on need for stability & unity, and on way ahead consistent with the desire for elections expressed by Libyan people. — Sabadell Jose (@jose_sabadell) February 5, 2022

الاستقرار والوحدة

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أن اللقاء ناقش ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على الحاجة إلى الاستقرار والوحدة. والمضي قدما بما يتفق مع الرغبة في الانتخابات التي عبر عنها الشعب الليبي.

وأشار ساباديل إلى أنه والمشير حفتر أكدا دعمهما للجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” والمحادثات الجارية لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية كمكونات رئيسية للسلام. والعمل يدا بيد على جميع مسارات عملية برلين.

2/2 Confirmed our support to 5+5 and to ongoing conversations to reunify military institutions as key components of peace. #EU working hand in hand with @UNDPLibya & @SASGonLibya on all tracks of Berlin Process. — Sabadell Jose (@jose_sabadell) February 5, 2022

وفيما لم تكشف القيادة العامة للجيش تفاصيل اللقاء الذي جمع المشير حفتر والدبلوماسي الأوروبي. أصدر الجيش الليبي بيانا نشره مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب. رحب فيه بعودة قائد الجيش لمنصبه بعد 133 يومًا كلف فيها الفريق عبد الرازق الناظوري بتسيير مهام الجيش.

عودة المشير

وقال المحجوب، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن المشير خليفة حفتر كان أول من التزم من المرشحين الرئاسيين بالاتفاق السياسي واحترم إرادة الليبيين في الذهاب للانتخابات. وتخلى عن منصبه وفقا للشروط والمدة التي حددها قانون الانتخابات والضوابط التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات للترشح لمنصب رئيس الدولة.

ولفت إلى أن الجيش اتخذ خطوات عملية للتقارب مع الأطراف الأخرى لقطع الطريق على “دعاة الانقسام”، وأثبت ذلك من خلال انخراطه في لجنة “5+5″، وكذلك اللقاءات المهنية بين قيادات الجيش من الطرفين واللقاءات الميدانية بين القادة الميدانيين.

وتستعد ليبيا لخوض مرحلة انتقالية تتراوح مدتها بين 9 أشهر و16 شهرا، تعتزم خلالها تنقية السجلات الوطنية مما شابها من حالات تزوير. ومراجعة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.