تفاصيل لقائه بالمشير خليفة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل”. بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي.

ويأتي هذا اللقاء بعد تعثر إجراء الانتخابات والكشف عن مرحلة انتقالية قد تصل لـ “16” شهرًا.

وكشف سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل عن بعض تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وقال الدبلوماسي الأوروبي، في تغريدات نشرها اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، إنه التقى المشير حفتر، لمناقشة الأحداث الجارية والوضع الأمني وانسحاب القوات الأجنبية.

1/2 Met with General Haftar in #Benghazi to discuss current events, security situation and withdrawal of foreign forces. Focused on need for stability & unity, and on way ahead consistent with the desire for elections expressed by Libyan people.

