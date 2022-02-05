زيدان: اتهام الكبير لي في واقعة سرقة أموال مصرف سرت في 2013 باطل وأتحداه أن يرفع قضية

أعرب رئيس الحكومة السابق علي زيدان، عن رفضه اتهام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بالتقاعس في واقعة سرقة الأموال المحولة من المصرف المركزي بطرابلس إلى فرعه في سرت عام 2013.

وقال زيدان، في مقابلة مع قناة “الجزيزة” القطرية، إن اتهام محافظ المصرف المركزي باطل، مضيفا: “نحن قمنا بكل ما يجب أن نقوم به في ذلك الوقت وأدينا واجبنا كاملا دون انتقاص”.

وأفاد بأن وزير الداخلية آنذاك وفر كل الإمكانيات التي طلبت منه، وهذا الكلام موثق وفي رسائل وقرارات، مضيفا: “الوزير أرسل قوة أمنية لاقتحام المكان الموجود به المتهمين، وتدخل وقتها أعيان المنطقة والحكماء وأعضاء من المؤتمر الوطني وطلبوا إيقاف العملية حتى لا تسفك الدماء”.

وتابع قائلا: “في عام 2017، ذهبت إلى مكتب النائب العام طوعا ووضعت نفسي تحت أمر العدالة، فقال لي لا توجد أي دعوة تجاهك من أي جهة سواء رقابية أو تشريعية”، مستطردا: “أتحدى الصديق الكبير أن يرفع قضية بالواقعة ضدي، وكلامه مردود عليه وغير صحيح، وكون عنده خلل في إدارة أموره هذا أمر يخصه”.

وذكر: “تعاملت مع الصديق الكبير وقت تولي رئاسة الحكومة وكان التعامل بيننا بشكل مهني وأستغرب أن يخرج منه هذا الكلام”، مختتما بقوله: “أطالبه -إذا كان جادا- برفع قضية ضد هذه الحكومة التي يقول إنها تقاعست ووضع وزير الدخلية ورئيس الحكومة في الحبس، وإلا يصير عكس ذلك”.