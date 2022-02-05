تعليق الدراسة بمراقبة تعليم بلدية زمزم بسبب تفشي «كورونا»

علقت مراقبة تعليم بلدية زمزم، الدراسة بكافة مؤسساتها التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع، نظرًا لتفشي حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وشهدت المراقبة تزايد حالات الإصابة بالفيروس بين الطلاب والطالبات والمعلمات.

فيما شدد مراقب تعليم البلدية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية من هذه الجائحة الخطيرة، مشيرًا إلى تفشي بعض الحالات الموجبة بين الطلاب بمدرسة القداحية المركزية.

والأربعاء الماضي، قررت مراقبة التربية والتعليم ببلدية الجفرة تعليق الدراسة لمدة أسبوع، في كافة المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الماضي وحتى العاشر من شهر فبراير الجاري.

وأوضحت المراقبة، في منشور لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أهم أسباب تعليق الدراسة تعود إلى اكتشاف عدة إصابات بـ«كوفيد 19»، وظهور بعض حالات «أوميكرون» بين التلاميذ والطلاب، وكذلك الحد من نزلات البرد بسبب شدة برودة الجو السائد خلال هذه الفترة.

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الثلاثاء أيضا، قرر مكتب التعليم بالفرع البلدي أبوقرين إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية الواقعة بنطاق المنطقة اعتبارًا من الأربعاء الماضي وحتى الثامن من شهر فبراير الجاري، بناء على نتائج فريق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا».

كما قررت بلدية خليج السدرة، الإثنين، تعليق الدراسة بكافة مراحلها التعليمية، لمدة أسبوعين.