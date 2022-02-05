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السفير الأمريكي يلتقي بوفود من التبو وأهالي مرزق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قالت، السفارة الأمريكية في ليبيا، إن المبعوث الأمريكي الخاص، السفير ريتشارد نورلاند، التقى بوفود من التبو والأهالي من مرزق.

وأضافت السفارة، أن نورلاند هنأ الوفود على مبادرة الحوار التي أقيمت تحت رعاية الشبكة الوطنية للوسطاء، وأطلقوا خلالها عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في ليبيا.

وذكرت، أن نورلاند شدد على أن الاستقرار في فزان أمر حاسم للمصالحة الوطنية.

وأضافت السفارة،  أن نورلاند، قال إن “ممثلي التبو والأهالي المجتمعين من أجل هذه المبادرة هم مثال لكل ليبيا حول كيفية جعل الحوار والمصالحة ينجحان من أجل خير جميع أفراد شعبها”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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