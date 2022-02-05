بحضور اللافي.. مناقشات لتشكيل غرفة أمنية مشتركة بالساحل الغربي

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعاً أمنياً تقابلياً، وبحضور آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية وبعض الأعضاء من مجلس النواب، ومديري مديريات الأمن بالمدن الغربية، بالإضافة لبعض عمداء البلديات الغربية.

وبحث الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت، بمركب تليل السياحي بمدينة صبراتة، مقترح تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة ومناقشة الحلول المتعلقة بضبط الشارع العام، وفق بيان مديرية أمن صبراتة.

يُذكر أن مدن الساحل الغربي تشهد توترات أمنية من حين لآخر، بالإضافة لنشاط عمليات الهجرة غير القانونية التي تتخذ من مدن الساحل الغربي منطلقاً للهجرة للسواحل الإيطالية.

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