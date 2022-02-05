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ساخرًا من المنفي ..الجدال: أين قوة وعصا المجلس الرئاسي إذا كان يملك إعلان حالة الطواري

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

سخر  المحلل السياسي المختار الجدال، من الأنباء بشأن عزم المجلس الرئاسي إعلان حالة الطواريء وحل مجلس النواب والدولة، وقال: “يحكى أن في زمن السقوط، أعلن إن المجلس الرئاسي سيعلن حالة الطوارئ، لكن أين القوة والعصا التي تحت يده ليفرض بها الطوارئ ؟ وإلا تكذب ؟”.

الجدال وفي منشور له على “فيسبوك”: أضاف “قالوا السفير الأمريكي طلب مقابلة فتحي باشا آغا في تونس، طبعا الأمريكان عرفوها اترضع، سبقوا، عادتهم الأمريكان والأمم المتحدة واحد، زمان ستيفاني كانت قائم بالأعمال في السفارة تحولت إلى مساعد في البعثة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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