حسام القماطي: “محمد هيثم” موجود في ليبيا ويجب التحقيق معه

طالب الناشط الحقوقي حسام القماطي بالقبض على محمد هيثم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

وقال القماطي في تغريدة على “تويتر”: “يجب معاقبة المفسدين سواء القدماء أو الجدد، وكيل وزارة الصحة الأسبق مطلوب للعدالة، وهناك معلومات تؤكد أنه في ليبيا”.

وأضاف: “يجب أن يقبض عليه ويحقق معه في اتهامات الفساد الضخمة في ملف الصحة”.

جدير بالذكر أن هيثم مطلوب للتحقيق معه في العديد من شبهات الفساد منها إهدار المال العام، وهرب في أكتوبر 2020 من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور تحت دعوى أنه جريح ويريد العلاج في الخارج.