الكرتيحي: مرشحان إثنان فقط قدما أوراقهما كاملة للمنافسة على رئاسة الحكومة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

05 February, 2022

أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن مرشحين إثنين فقط تقدما بأوراقهما مكتملة لمجلس النواب كمرشحين لرئاسة الحكومة وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص.

وأشار الكرتيحي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إلى أن حظوظ باشاغا بالفوز برئاسة الحكومة أكبر من البيباص.

ورجح الكرتيحي عمل تفاهمات لدخول الحكومة الجديدة لطرابلس بعد حصولها على ثقة مجلس النواب مستبعدا أن تكون الحكومة الجديدة موازية للحكومة القائمة حاليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأشار إلى أن الأطراف الفاعلة في مختلف المناطق الليبية سواء الشرق أو الغرب أو الجنوب اتفقوت على أن يكون في البلاد حكومة واحدة لا حكومتين متوازيتين.