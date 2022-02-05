سميو: تنشيط حملة تطعيم ضد فيروس كورونا ستزيد من أعداد المقبلين على اللقاح

ليبيا – كشف عبد الباسط سميو مدير ادارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استجابة للوضع الوبائي وبسبب زيادة اعداد الحالات الاصابة بفايروس كورونا بداية من الموجة الرابعة بتاريخ 2022/1/17 قام المركز واللجنة العلمية للتطعيمات بإجراء تنشيط للحملة الوطنية الشاملة ضد هذا الفايروس التي انطلقت في ابريل الماضي.

سميو قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إن ذلك جاء تسهيلًا على المواطنين والمقيمين للوصول للخدمة التطعيمية ضد هذا الفايروس بإتاحة الفرصة لهم في الفترة المسائية حيث سيمتد زمن التطعيم حتى السادسة مساء.

وأشار إلى أنه سوف يبدأ التوقيت الجديد والذي سيستمر لمدة 10 أيام متتالية يوم الثلاثاء القادم 8 فبراير 2022 ويستمر لـ 17 من نفس الشهر ويكون التطعيم متاح في جميع مواقع التطعيم في كل مناطق ليبيا.

ونوّه إلى أن هذه الحملة ستزيد من أعداد المقبلين على التطعيم وخاصة أن فترة ما بعد الظهر ستتيح الفرصة للكثير من الموظفين والقطاع الخاص بالتطعيم بشكل أيسر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية