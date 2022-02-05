المجلس الوطني للحريات يدين اختطاف الطفل “مصطفى”

أدان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، في بيان له يوم أمس الجمعة، واقعة اختطاف الطفل مصطفى البركولي، في مدينة سبها، والذي لم تتمكن السلطات حتى تاريخه من معرفة مكان اختطافه.

وجاء في بيان المجلس أن واقعة الاختطاف هذه تستدعي تدخّل كافة المسؤولين عن أمن الليبيين في كافة بقاع ليبيا، خاصة أن مدة اختطاف الطفل قد تجاوزت الثمانية أشهر، ما يُعد انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والأعراف الدولية والوطنية.

وطالب البيان السلطات المختصة باتخاذ كافة التدابير الرادعة لمثل هذه الانتهاكات والجرائم، والتحرك بالسرعة القصوى لإرجاع الطفل لأهله وذويه.

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