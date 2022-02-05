طبي سبها يسجل 4 إصابات بفيروس كورونا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، في الجنوب الليبي، أمس الجمعة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبره استقبل 6 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية عينتين منها، فيما تأكدت إصابة 4 حالات، منها امرأتان ورجلان.

ولم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء من الفيروس أمس.

يذكر أن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أعلنت اليوم دخول 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد. إلى مراكز العزل المنتشرة في مختلف مناطق البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس داخل مراكز العزل بلغ 155 حالة. وإجمالي الحالات في العناية الفائقة 105 حالات.