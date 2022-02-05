الدريجة يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا

اقترح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق محسن الدريجة، إنتاج وتصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية عبر المتوسط لأوروبا، مشيرًا إلى أن القارة الأوروبية “تحتاج لمئات أضعاف ما نحتاجه من الكهرباء”.

الدريجة وفي تدوينة له على “فيسبوك”: أوضح أن “ليبيا لديها مصدر واحد للنقود الأجنبية الضرورية لتوريد تقريبًا كل شيء وهو النفط والغاز”.

وأشار إلى أنه “بالإمكان توريد أو تصنيع معدات الطاقة الشمسية والرياح إذا اتجهت ليبيا للطاقة الشمسية، ثم استخدام الشمس والرياح لتوليد الكهرباء بدل النفط والغاز والديزل، والحصول على نقود أجنبية إضافية من تصدير النفط والغاز بدلًا من حرقه”.