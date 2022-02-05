إرسال إغاثة للأسر المتضررة نتيجة السيول في قمينس

العنوان-بنغازي

أرسل صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي شحنات إغاثة للأسر المتضررة في قمينس نتيجة السيول التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية.

وقال الصندوق، اليوم السبت، إنه تم إرسال شحنة ثانية من الإغاثة إلى مكتب الخدمات التضامنية قمينس التابع لفرع بنغازي للأسرة المتضررة من المنخفض الجوي الذي شهدته المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر الصندوق، أن السيول خلفت أضرارا بمنازل 12 أسرة داخل الحدود الإدارية لبلدية قمينس.

وأكد الصندوق، أن شحنات الإغاثة لازالت مستمرة لكل الأسر التي تضررت في النطاق الإداري لبلدية بنغازي الكبري.