الأزمة الليبية على طاولة لقاء السيسي ونظيرة الصيني في بكين

ليبيا – عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات قمة مع الرئيس الصيني “شي جين بينج”.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات ملف سد النهضة، وكذلك مستجدات القضية الفلسطينية والأزمات في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن.

وأكد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائي وفي إطار المنظمات والمحافل الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون المتبادل فى مجال مكافحة الإرهاب.

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