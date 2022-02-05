سرقة 2000 متر من أسلاك الكهرباء بمنطقة بن عيسى

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن سرقة 2000 متر من الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن السرقة تمت على خط بن رابحة من 30 بن رابحة بمنطقة بن عيسى بإدارة توزيع الغربية، مما تسبب ذلك في فقد التغذية على نحو عشرة محولات، وانقطاع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء السكنية والمحلات والمزارع.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من تصاعد عمليات السرقة، التي تطال الأسلاك والأصول التي يتم تدويرها وتخريدها من قبل خارجين عن القانون، رغم مطالبات النائب العام بالحد من هذه الاعتداءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية