البرلمان يعقد جلستين حاسمتين لتحديد مصير الحكومة

وسط إصرار من مجلس النواب على تغيير حكومة الدبيبة منتهية الولاية، يعقد مجلس النواب الاثنين المقبل جلسة ينتظر أن يتم خلالها الاستماع للمترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

السابع والثامن من فبراير موعدان ينتظرهما الليبيون لمعرفة مصير حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة ولربما معرفة رئيس الحكومة الذي سيتم التوافق عليه خلال جلستي المجلس المرتقبتين.

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كان قد أعلن خلال الجلسة السابقة أن جلسة السابع من فبراير ستخصص للاستماع لمرشحي الحكومة الجدد فيما سيتم تسمية رئيسها خلال جلسة الثلاثاء.

في الأثناء دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري لاجتماع غير رسمي لأعضاء المجلس في طرابلس الأمر الذي اعتبره النائب عبد المنعم العرفي مخالفا للقانون موضحاً أن أي لقاء لأعضاء المجلس يجب أن يتم داخل قبة البرلمان.

من جانب أخر خرجت تصريحات من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وبعض من يمثله أكد خلالها أن الحكومة لن تقوم بتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب الليبي في حين أن رئيس وأعضاء مجلس النواب أكدوا مراراً وتكرارا على انتهاء عمر الحكومة منذ تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر وهو في حقيقة الأمر ما أكده رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح خلال جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة في مارس من العام المنصرم.

شد وجذب من هنا وهناك بين السلطة التشريعية والتنفيذية في انتظار ما ستسفر عنه جلسات البرلمان المقبلة والتي لربما ستنتج حكومة جديدة استناداً على انتهاء عمر الحكومة من ناحية وسترتكز على تهم الفساد التي تعصف بوزرائها من ناحية أخرى