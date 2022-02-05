بوراس: حماية حق ما يقارب 3 مليون ناخب يتطلب الكثير من التضحيات والتسويات

ليبيا – قالت عضو البرلمان ربيعة بوراس إنه لن يتحقق الاستقرار حتى يقتنع الجميع بأن التنافس عبارة عن شراكة وتبادل للأدوار لكي تستمر الحياة وتتطور وليس لتحقيق الفوز والخسارة والتفنن في النيل من المنافسين.

بوراس أكدت في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن حماية حق ما يقارب على 3 مليون ناخب يتطلب من الجميع الكثير من التضحيات والتسويات لا الكثير من المزايدات واختزال الوطنية في خطاب الكراهية والعنف الموجه لتسجيل المواقف.

وأضافت:” أصبح التلذذ بإشعال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بالشعوذة السياسية التي تجعل من المرحلة رهينة للمنظرين الذي يملكون هواتف ذكية وجملة من المصطلحات القانونية والسياسية والصفات التهكمية التي لن تحقق شيئاً سوى بناء حلول عشوائية في مهب الرياح سقوط أخلاقي كبير يعاني منه خطاب النقد السياسي الليبي”.

ونوّهت بو راس إلى أنه ذلك لا يقدم سوى السب والشتائم والتخوين ويفتقر للنظرة المستقبلية لبناء قواعد التعايش السلمي التي تنهي أزمة الدولة والمواطن وتحقق البيئة المناسب لتداول السلمي على سلطة كمفهوم لبناء الدولة وليس كمفهوم لتكريس النفوذ.

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