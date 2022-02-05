النيابة العامة تحقق في واقعة هروب مجموعة من نزلاء سجن الكويفية

قررت النيابة العامة حبس بعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية بسجن الكويفية ببنغازي، احتياطياً على ذمة التحقيقات المتعلقة بهروب ثمانية من نزلاء السجن بعضهم مدان بجرائم قتل.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام بنغازي، باشر إجراءات التحقيق في ظروف وملابسات حادثة هروب ثـمانية نزلاء، منهم أربعة صدرت في مواجهتهم أحكام بالإعدام قصاصاً، والبقية أودعوا في محبسهم بمناسبة التحقيق في جرائم القتل العمد المسندة إليهم.

وأضاف المكتب أن النيابة العامة استجوبت عدداً من قيادات المؤسسة والعاملين فيها، كما انتقلت إلى فضاء إقامة النزلاء وعاينت الأدوات المستعملة لغرض تمكينهم من الهرب، واستمعت لشهادة نزلاء المؤسسة الذين عاينوا الواقعة، وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة، حيث قام الدليل على إحجام قيادات المؤسسة عن تبليغ الجهة المختصة بالواقعة، وإثبات واقع التقصير والإهمال من قبل بعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية.

وانتهت النيابة العامة إلى قرار حبس المشتبه بهم احتياطياً، وإصدار قرار بمباشرة إجراءات البحث عن الفارين وضبطهم وإحضارهم.

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