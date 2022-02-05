السفير الأمريكي: الاستقرار في فزان أمر حاسم للمصالحة الوطنية الليبية

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بوفود من التبو والأهالي من مرزق وهنأهم على مبادرة الحوار التي أقيمت تحت رعاية الشبكة الوطنية للوسطاء، مطلقين عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في ليبيا، وفق ما ذكر بيان السفارة.

شدد السفير على أن الاستقرار في فزان أمر حاسم للمصالحة الوطنية، وقال إن بعد سنوات من الصراع، هناك حاجة إلى مبادرات الوساطة المحلية من أجل دعم السلام الدائم في ليبيا.

أضاف السفير نورلاند “إن ممثلي التبو والأهالي المجتمعين من أجل هذه المبادرة هم مثال لكل ليبيا حول كيفية جعل الحوار والمصالحة ينجحان من أجل خير جميع أفراد شعبها.”